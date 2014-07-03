Госдума примет закон о страховании "военных" журналистов в июле

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Государственная Дума планирует в июле принять закон о защите журналистов, работающих в "горячих точках", передает МИА "Россия сегодня".

Правовой акт предусматривает обязанность редакции страховать жизнь и здоровье корреспондента, работающего в зоне боевых действий, а также обеспечивать его всем необходимым - снаряжением и опознавательным знаком Press, а также международным удостоверением сотрудника СМИ.

По словам одного из авторов законопроекта, члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадима Деньгина, парламентарии рассмотрят проект акта уже 4 июля и, если сессия будет продлена, примут закон в течение месяца.