Госдума примет закон о страховании "военных" журналистов в июле

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Государственная Дума планирует в июле принять закон о защите журналистов, работающих в "горячих точках", передает МИА "Россия сегодня".
Правовой акт предусматривает обязанность редакции страховать жизнь и здоровье корреспондента, работающего в зоне боевых действий, а также обеспечивать его всем необходимым - снаряжением и опознавательным знаком Press, а также международным удостоверением сотрудника СМИ.
По словам одного из авторов законопроекта, члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадима Деньгина, парламентарии рассмотрят проект акта уже 4 июля и, если сессия будет продлена, примут закон в течение месяца.
Роккелли погиб 24 мая при невыясненных до конца обстоятельствах в селе Андреевка под Славянском. Вместе с ним под обстрел попал переводчик Андрей Миронов и репортер из Франции Вильям Рогулен. Переводчик погиб на месте, а французский журналист получил ранения и был госпитализирован.
По одной из версий, группа иностранных журналистов попала под минометный огонь. Это подтвердил выживший француз, который рассказал, что в последний раз видел Роккелли и Миронова лежащими на земле.
17 июня под Луганском погибли звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин и спецкорреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк. Два минометных снаряда разорвались прямо в группе людей, Корнелюк получил тяжелые ранения и скончался в больнице.
Волошина сначала занесли в списки пропавших без вести, затем появились сообщения, что звукорежиссер не пострадал – на его странице в социальной сети появилась запись, что "слухи о его смерти сильно преувеличены". Однако по происшествию суток гибель Волошина была подтверждена – он скончался на месте, получив ранения, несовместимые с жизнью.
Третий из членов съемочной группы – оператор Виктор Денисов – при обстреле не пострадал, он находился на некотором расстоянии от группы.
Кроме того, в ночь на 30 июня погиб оператор Первого канала Анатолий Клян, а 1 июля съемочная группа РЕН ТВ попала под минометный обстрел в Луганской области в районе пропускного пункта "Изварино" на границе с Ростовской областью.