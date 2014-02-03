Усыновители и дети-сироты получат бесплатную юрпомощь в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия Мосгордумы одобрила поправки к законопроекту об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам. Теперь данное право распространяется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также желающих усыновить или принять на воспитание в свою семью ребенка.

Причем взрослые смогут бесплатно обратиться к столичным юристам только по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей.

"Данной поправкой мы вносим изменения в столичный закон, тем самым приводя его в соответствие с федеральным", - пояснил на заседании председатель комиссии по законодательству Александр Семенников.

Ранее получить бесплатные консультации могли ветераны, люди с ограниченными физическими возможностями и малоимущие граждане.

Отметим, что Министерство труда России также разработало законопроект, согласно которому Фонд социального страхования обязан оказывать бесплатную юридическую помощь молодым матерям. Юридическую можно будет получить по страховым вопросам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.