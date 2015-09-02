Материнский капитал разрешат тратить на нужды детей-инвалидов

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который расширит условия использования средств материнского капитала для семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Законопроектом предлагается установить возможность для семей, имеющих детей-инвалидов, распорядиться средствами материнского капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции таких детей в общество, рекомендованных ребенку-инвалиду индивидуальной программой реабилитации", – говорится в сообщении.

В настоящее время варианты использования средств материнского капитала не учитывают особые потребности семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями.

Куда можно потратить материнский капитал

Поправки в соответствующий закон будут рассмотрены на заседании правительства. Также кабмин составит перечень товаров и услуг, которые можно будет приобрести за счет маткапитала.

Материнский капитал в России составляет 453 тысячи рублей. Программа действует в стране с 2007 года и рассчитана на семьи, имеющие двух и более детей, в том числе усыновленных. в России составляет 453 тысячи рублей. Программа действует в стране с 2007 года и рассчитана на семьи, имеющие двух и более детей, в том числе усыновленных. Использовать средства маткапитала можно по трем основным направлениям: улучшение жилищных условий семьи, обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, увеличение пенсии мамы.



Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает возможность использования материнского капитала для поддержки молодых семей, принимающих решение о рождении ребенка в раннем возрасте.

"Обсуждается вопрос о специальной поддержке молодых семей, которые принимают решение о рождении детей в раннем возрасте", – заявила Голодец в ответ на заявление премьера Дмитрия Медведева о том, что материнский капитал нужно модернизировать.