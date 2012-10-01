Чиновникам могут разрешить иметь до 100 тысяч долларов за рубежом

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители Совета Федерации считают, что чиновникам и депутатам следует разрешить иметь за границей квартиру площадью до 100 квадратных метров и счет не более 100 тысяч долларов.

Сенаторы отмечают, что некоторые чиновники и депутаты занимались в прошлом бизнесом и благодаря этому разбираются в экономических вопросах и реалиях финансовой жизни страны, сообщает РИА Новости. По мнению представителей Совета Федерации, такие люди не должны лишаться власти только из-за зарубежной недвижимости и счетов в швейцарских банках.

"Вполне допустимо, чтобы чиновники, депутаты или сенаторы имели за границей небольшие квартиры, дома или счета в банке", - заявил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Смирнов.

По мнению Смирнова, владение квартирами площадью до 100 квадратных метров, домами не более 200 квадратных метров и счетами в банке на сумму не более 100 тысяч долларов США являются совершенно нормальным и допустимым явлением для российского чиновника.

Также сенатор считает, что зарубежная недвижимость и банковские счета должны в обязательном порядке указываться чиновниками и депутатами в налоговой декларации.

Напомним, первого августа депутаты всех четырех фракций Госдумы вынесли на рассмотрение законопроект, который запрещает госслужащим открывать счета в зарубежных банках и иметь недвижимость за границей.

Принять новый закон могут уже в октябре. Действие закона распространяется не только на чиновников, но и на их супругов.

За нарушение закона предусмотрено уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы или штрафа в размере 5 миллионов рублей.