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Ж/Д и вокзалы

22 августа 2014, 16:03

На Ленинградском направлении МЖД начали активную охоту на "зайцев"

зайцы ж/д и вокзалы Ленинградское направление

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ленинградском направлении железной дороги стартовала охота на безбилетных пассажиров. Отлавливать "зайцев" будут контролеры и сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

При обнаружении в вагоне электрички безбилетника, контролеры обязаны связаться с транспортными полицейскими. Те, в свою очередь, будут встречать "зайцев" на ближайшей станции и выписывать им штраф за безбилетный проезд, а также задерживать для составления административного протокола.

Пассажирам, которые вынуждены часто пользоваться пригородными электричками, предлагают оформить абонемент.

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На территории области на Ленинградском направлении работают 37 пригородных касс и 29 автоматов по продаже билетов. В ближайшее время их станет больше - установят еще 21 автомат.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в электричках составляет 100 рублей, в поездах дальнего следования - 200 рублей. Однако премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой увеличить штрафы. Если его предложение будет поддержано, то штраф за безбилетный проезд в пригородном поезде составит 1,3 тысячи рублей, а в поезде дальнего следования – 2 тысячи (плюс стоимость проезда).

Отметим, что с 12 августа контролеры получили право высаживать "зайцев" из пригородных поездов.

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