27 ноября 2013, 11:51

Общество

Почти 3 тысячи москвичей получили загранпаспорта с отпечатками пальцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 3 тысяч загранпаспортов нового типа с отпечатками пальцев получили москвичи с лета 2013 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Процедура занимает чуть больше времени, чем подача документов на обычный или биометрический паспорт, что снижает пропускную способность при приеме документов", - цитирует АТОР замначальника столичного Управления ФМС Владимира Иванова.

Напомним, 1 июля в России стартовал пилотный проект по оформлению загранпаспортов с отпечатками пальцев. Пока проект проводится в трех пилотных регионах – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Планируется, что выдача биометрических загранпаспортов с отпечатками пальцев на всей территории России начнется с 2015 года.

