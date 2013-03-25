Представитель Абрамовича опроверг информацию о задержании олигарха

ФБР опровергло сообщение о задержании Романа Абрамовича

Сегодня днем ряд средств массовой информации сообщили о том, что известный российский олигарх и бизнесмен Роман Абрамович был задержан ФБР в Соединенных Штатах Америки. В частности, РБК-ТВ со ссылкой на свои анонимные источники, связывало его возможное задержание с бизнесом олигарха, а также с недавней смертью в Британии Бориса Березовского.

Однако, по словам официального представителя бизнесмена Джона Манна, это неправда. Он заявил, что Абрамович сейчас действительно находится в Америке, но у него нет никаких проблем с правоохранительными органами.

В то же время, СМИ сообщают о рекордном за последние 4 месяца падении акций компаний российского предпринимателя на фоне слухов об его аресте. В частности, стало известно о снижении акций Evraz и Highland Gold на Лондонской фондовой бирже.