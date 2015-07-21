За повторную пьяную езду в Москве задержали 80 водителей

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Столичные дорожные полицейские за три недели задержали 80 водителей, повторно севших за руль пьяными. Им грозит уголовное преследование, сообщает управление ГИБДД.

Действия таких водителей квалифицируют по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Им грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, с 1 июля вступили в силу изменения в правила дорожного движения и Уголовный Кодекс РФ. Они направлены на повышение безопасности участников дорожного движения. Так, уголовным преступлением станет повторное управление машиной в нетрезвом виде или второй и последующий отказ от медосвидетельствования.

Статья предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет.

Первым жителем столицы, кто попал под следствие за нарушение этого закона, стал 42-летний гражданин, который ранее уже был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако тогда мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, его лишили прав на 1 год 8 месяцев.

На фоне борьбы с пьянством за рулем ГИБДД столкнулась с новой проблемой – ростом числа граждан, садящихся за руль после употребления наркотиков. Лишение прав и высокие штрафы, применяемые для борьбы с водителями в состоянии алкогольного опьянения, судя по статистике, наркоманов не сдерживают.