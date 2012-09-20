Вор в ЦАО сдался полиции только после выстрелов в воздух

Фото: ИТАР-ТАСС

Одного из злоумышленников, избивших и ограбивших человека на улице Покровка, столичным полицейским удалось задержать только после трех предупредительных выстрелов в воздух. При виде правоохранителей двое нападавших попытались скрыться, игнорируя требования оставаться на месте.

Задержанным оказался 28-летний москвич. Второму бандиту удалось убежать. Полицейские занимаются его розыском.

Как позже выяснилось, жертвой преступления стал 26-летний житель Омска. Он рассказал, что двое мужчин напали на него, ударили бутылкой по голове, забрали ноутбук и мобильный телефон, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".