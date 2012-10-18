Форма поиска по сайту

18 октября 2012, 16:10

Происшествия

В Москве в пятницу пройдет рейд против пьяных водителей

19 октября с 22.00 начнется рейд "Пьяный водитель". Как правило, именно в пятницу вечером нетрезвых людей, садящихся за руль, становится особенно много

Столичная Госавтоинспекция проведет в пятницу, 19 октября, очередной рейд по выявлению пьяных водителей, передает "Интерфакс". Рейд "Нетрезвый водитель" начнется с 22:00.

В результате аналогичного мероприятия, проведенного с 4 по 7 октября, за управление автомобилями в состоянии опьянения было задержано 596 человек. Из них 265 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

За период с 24 сентября по 1 октября полицейские задержали 1,2 тысяч нетрезвых автомобилистов.

Рейды "Нетрезвый водитель" проводятся в связи с резонансной аварией на Минской улице 22 сентября, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил семь человек, в том числе пять детей.

задержания рейды ГИБДД по Москве

