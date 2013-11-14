Жена Полонского задержана в Камбодже

Жену Сергея Полонского задержали в Камбодже

Жена бизнесмена Сергея Полоноского Ольга задержана камбоджийскими полицейскими.

Задержание произошло недалеко от тюрьмы, в которой сидит предприниматель. Женщину препроводили в камеру временного содержания.

Напомним, российские правоохранительные органы пытаются привлечь к ответственности экс-владельца "Миракс Групп" Сергея Полонского. Он обвиняется в хищении 5,7 миллиарда рублей, выделенных дольщиками на строительство жилого комплекса "Кутузовская миля".

Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков деньги, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.

По состоянию на 14 ноября Полонский находится в камбоджийской тюрьме и ждет экстрадиции в Россию.