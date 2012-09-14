Форма поиска по сайту

14 сентября 2012, 13:14

Происшествия

Полицейского из Подольска могут осудить за превышение полномочий

Фото: ИТАР-ТАСС

Возбуждено уголовное дело в отношении старшего сержанта полиции подмосковного Подольска, который превысил свои полномочия, избив задержанного и ослепив его слезоточивым газом, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК РФ по Московской области.

Установлено, что ответственный за патрулирование улиц правоохранитель задержал и доставил в дежурную часть мужчину. Уже в участке полицейский ударил гражданина кулаком в лицо.

Однако этой меры служителю правопорядка показалось мало. Полицейский ослепил задержанного слезоточивым газом, когда мужчина выходил на улицу.

В результате пострадавший упал и ударился о перила. В больнице у него обнаружили химический ожог глаз.

В настоящий момент следователи выясняют подробности произошедшего.

