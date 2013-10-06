Авиадебошира с рейса в Шарм-эль-Шейх сняли в Шереметьево

В Шереметьево с рейса в Шарм-эль-Шейх сняли авидебошира

Сотрудники полиции сняли с рейса Москва – Шарм-эль-Шейх авиадебошира. Мужчина ударил сотрудника авиакомпании и угрожал ему убийством.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошел около 4 часов утра 6 октября. В полицию обратился инспектор по безопасности одной из авиакомпаний с заявлением о мужчине, буянившем на борту авиалайнера.

При здержании дебошир оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

По факту выходки хулигана принято решение о привлечении его к административной ответственности, а за оказание сопротивления полицейским принято процессуальное решение.