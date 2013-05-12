Форма поиска по сайту

12 мая 2013, 22:50

Наука

Московских туристов в ОАЭ и Саудовской Аравии просят быть осторожнее

Новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем

Москвичам, отправляющимся на отдых в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, стоит быть осторожнее. В этих странах зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, передающимся от человека к человеку воздушно-капельным путем.

В мире уже выявлено 34 случая заражения заболеванием, близким к тяжелому острому респираторному синдрому или атипичной пневмонии. Впервые его обнаружили в мае прошлого года.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Саудовской Аравии. Там заболели 15 человек, 9 из которых скончались. Вирус также найден в Европе: во Франции уже зафиксировано два случая заболевания. Заражения также установлены в Иордании, Великобритании и Германии.

Наибольше беспокойство ВОЗ вызвано тем, что новый коронавирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Раньше он считался исключительно болезнью животных и птиц.

