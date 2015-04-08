Восемь рейсов в Шереметьево отменены из-за забастовки французских диспетчеров

Во Франции в среду из-за забастовки отменены около 40% рейсов

В среду восемь рейсов из Франции в Москву отменены из-за забастовки французских авиадиспетчеров. Всего во Франции было отменено около 40 процентов рейсов, сообщает телеканал "Москва 24".

В частности, отменены все рейсы из Парижа в Москву. Приземлился только рейс 1144, который вылетел из французской столицы еще накануне.

Изначально забастовка была запланирована на конец марта, но планы диспетчеров нарушила авиакатастрофа во французских Альпах. В итоге профсоюз решил провести забастовку в течение трех периодов: с 8 по 9 апреля, с 16 по 18 апреля и с 29 апреля по 2 мая.

Отметим, что 17 марта авиакомпания Lufthansa отменила более 400 рейсов из-за забастовки пилотов. Отменены были рейсы, запланированные на 18 марта.

Бастующие протестовали против увеличения возрастной планки для досрочного выхода на пенсию до 61 года. Сейчас этот возраст равен 59 годам.