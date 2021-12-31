Названы самые необычные новогодние блюда мировой кухни

Новогодние традиции везде разные, но объединяет их одно: если в стране отмечают Новый год, там обязательно есть блюдо, без которого стол не считается праздничным. Пока мы не можем поехать и попробовать заморские новогодние деликатесы, хотя бы поговорим о том, что готовят в других странах вместо холодца и оливье.



Дания

У датчан главное новогоднее блюдо – запеченный фаршированный сухофруктами гусь. Также в этой стране любят свинину с картофелем, а на сладкое подают грютце – рисовую кашу с сиропом из ягод. Шампанское здесь не очень-то популярно, зато рекой льется пиво и глогг – местный аналог глинтвейна. Символом благополучия в стране считается треска, так что в Новый год на столе обязательно должно быть хотя бы одно блюдо из этой рыбы.

Мексика

Новый год в Мексике отмечают несколько недель, так что у хозяек работы в канун праздника немало. Мексиканцы любят праздновать с размахом, а стол ломится от кучи разной еды, в том числе той, которую обычно семья не может себе позволить. Считается, что если в новогодние праздники на столе изобилие, то оно будет сопровождать весь следующий год.

Главное новогоднее блюдо – ромеритос – вареные в остром соусе (моле) сушеные креветки с картошкой и перцем. Кроме этого, к праздничному столу подают запеченную индейку, хамон, фрукты, разные сорта сыров (чаще твердых) и главное развлечение для детей – пиньята. Это такие глиняные горшки, наполненные сладостями, по которым нужно бить палкой, чтобы все они высыпалось ребенку на голову. Сейчас пиньяту делают из бумаги в виде цветов, зверюшек, персонажей мультфильмов и даже коронавируса. Видимо, чтобы в следующем году он исчез и рассыпался на конфеты.



Япония

Главное японское новогоднее блюдо – тосикоси-соба. Это такая длинная лапша, которая по местным поверьям переносит человека из старого года в новый. Тот, кто ее не съест, останется без перемен к лучшему. Японцы в свои новогодние блюда добавляют каштаны. Считается, что они принесут удачу в работе. Также на праздничном столе обязательно присутствует морская капуста, рисовые булочки моти, а в последние годы еще и острые куриные крылышки. Как мы видим, японский новогодний стол довольно незатейливый и не требует от хозяек больших усилий. Это связано с тем, что работать 31 декабря (в том числе, готовить и делать уборку) в Японии не принято.

Германия

Яблоки в Германии считаются плодами познания добра и зла, а орехи – символом таинственности жизни, поэтому эти продукты обязательно присутствуют на новогоднем столе. Готовят их кто во что горазд: запекают, добавляют в кексы и печенье, фаршируют ими индейку или едят сырыми. Кстати, о кексах: фруктовый кекс штоллен обязателен на новогоднем столе. Готовить его начинают за несколько недель до праздника, а рецепт "своего фирменного" десерта каждая хозяйка держит в секрете. Иногда их даже передают из поколения в поколение.



Польша

Поляки к новогоднему столу обычно не подают мясо, а вот рыбы, наоборот, должно быть вдоволь. Считается, что это к деньгам. Рыбных блюд, как правило, несколько: уха, заливное и прочее, на что хватит фантазии хозяйки. Главное, чтобы блюд было ровно двенадцать – это в Польше тоже хорошая примета. Кроме рыбы, поляки готовят грибной суп, разную выпечку (обычно это рулет с яблоками), ячменную кашу с черносливом и селедку. Сельдь занимает особое место на новогоднем столе. Если у нас под бой курантов принято жечь записку и пепел пить вместе с шампанским, то в Польше для исполнения желания нужно в эти двенадцать секунд съесть кусочек сельди. Причем чем острее она будет, тем выше шансы, что загаданное осуществится.

Испания

Испанцы не утруждают себя с новогодним меню, в отличие от рождественского, с которым там все серьезно: в каждом регионе – свои традиции. В Каталонии готовят каннеллони с разными (обычно мясными) начинками, в Риохе – артишоки с миндалем, в Галисии – треску с цветной капустой и т. д. В Новый год в этой стране принято ходить по барам и гостям, нежели собираться на семейном застолье, поэтому и еда соответствующая: традиционный испанский хамон, сыр, сезонные тапасы и прочие закуски. Единственный обязательный аттракцион – съесть двенадцать виноградин – по одной после каждого удара курантов. В новогоднюю ночь виноград продают повсюду, уже упакованный ровно по двенадцать штук. Главное – успеть придумать по одному желанию на каждую ягоду.



Италия

У итальянцев традиции схожи с испанскими: в новогоднюю ночь они отправляются гулять на улицы с шампанским, чтобы ровно в полночь его открыть. Напиток не только пьют, но и обливают им прохожих, поэтому многие предусмотрительно берут с собой зонтики. Некоторые итальянцы отмечают Новый год и дома, тогда к столу обязательно подают свиную колбасу и чечевицу, причем чем жирнее колбаса, тем больше удачи будет у хозяев дома в наступающем году. В некоторых регионах вместо шампанского пьют пиво – во время боя курантов нужно выпить целую кружку. Тогда успехов точно не миновать, особенно если сразу закусить жирной колбасой.