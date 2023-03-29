"Пальмы гнулись к земле": очевидцы рассказали о сильном урагане в Грузии

Сильный ураган обрушился на Грузию 28 марта. В ряде регионов ветер сносил крыши домов, рекламные конструкции и деревья. По предварительным данным, погиб один человек, также есть пострадавшие. Расскажем, как Грузия пережила стихию.



Крышесносный ветер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Ураган начался вечером 28 марта на западе Грузии, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Больше всего от стихии пострадали города Кобулети и Батуми, а также поселок Чакви. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила о сотнях звонков, поступивших на горячую линию с просьбами о помощи.

Местные СМИ уточнили, что в Кобулети на автомобиль упало дерево, в результате чего погиб 40-летний мужчина. В Чакви пожилая женщина упала с балкона, с сильными травмами головы ее доставили в клинику. Еще как минимум два человека пострадали, в том числе ребенок.

Кроме того, из-за урагана осложнилась работа аэропорта в Батуми. В Сети распространились кадры, как шквалистый ветер сносит самолет вбок при заходе на посадку. Все местные муниципальные службы перешли на усиленный режим работы, власти устраняют последствия стихии.

Национальное агентство по окружающей среде Грузии предупредило, что 29 марта в отдельных районах страны сильный ветер не утихнет. На море возможен шторм в 4–5 баллов. Кроме того, с 30 марта температура значительно понизится, ожидаются обильные осадки и снег, что может привести к повышению уровня рек.



"Прилавки разбивались на осколки"

Мощный ураган накрыл грузинский Батуми

Жительница Батуми Василина рассказала в своих соцсетях, что попала под ураган вместе с дочерью.





Василина жительница Грузии Вчера было +26. Вечером я пошла в магазин и за дочерью, которая была на английском. В это время и начался страшный ветер. Позвонил муж, сказал, чтобы мы спрятались где-нибудь. Был риск, что на нас какая-нибудь сорванная крыша упадет. Мы перебежками двигались к дому. Свет почти во всех магазинах пропал или мигал. Было страшно.

Блогер Ульяна из Батуми также отметила, что еще днем была солнечная жаркая погода. "Я читала книгу на балконе, загорала. Потом увидела, что погода портится, со стороны Турции был сильный ветер. У нас на улице выключился свет. Когда буря чуть утихла, мы поехали в магазин, который работает на генераторах. Кругом были поваленные деревья", – поделилась россиянка в своих соцсетях.

По словам девушки, в магазинах скопились люди – многие прятались от стихии вместе с питомцами и ждали, пока ветер не стихнет, добавила Ульяна.

Фотограф Евгения днем 28 марта работала в центре Батуми, после чего решила прогуляться вдоль набережной. Там она попала в самый эпицентр урагана.



Фото: РИА Новости/



Евгения жительница Грузии Телефон в тот момент был разряжен. Поднялся сильный ветер. Пальмы начали гнуться к земле, прилавки с выпечкой – разбиваться на осколки. Я остановилась и не понимала, что делать.

Евгения призналась, что сильно запаниковала, так как из-за ветра и песка снизилась видимость. "Я не понимала, куда идти. В этот момент открылась дверь рядом стоящего здания и грузинка позвала прохожих пройти внутрь. Это оказалось кафе. Там собралось много народу, все поддерживали друг друга, успокаивали", – добавила Евгения.

Когда буря чуть утихла, девушка вернулась домой. По ее словам, света не было до утра следующего дня.

