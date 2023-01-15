Более 25 человек погибли из-за наводнений на Филиппинах

Фото: ТАСС/EPA/ROLEX DELA PENA

В результате наводнений на Филиппинах погибли 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного совета по сокращению рисков стихийных бедствий.

Порядка трех человек считаются пропавшими без вести, еще 11 получили ранения. 112 596 жителей были размещены в 217 эвакуационных центрах, 9,8 тысячи покинули собственные дома.

Из-за наводнений в 532 населенных пунктах страны приостановили занятия в образовательных учреждениях, в 127 вовсе прекратили работу.

Ранее в турецкой Анталье фиксировался сильный шторм. Волны в городе достигали 5–6 метров в высоту. Местные власти рекомендовали не покидать дома девушкам ниже 160 сантиметров из-за высоких рисков получить ранения.

До этого в преддверии саммита G20 на Бали прогнозировались катастрофические наводнения на острове. Остров был особенно уязвим ввиду "неумолимого" сокращения его прибрежных буферных зон.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!