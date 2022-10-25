Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях

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Метеорологи Индонезии заявили, что на Бали, где в середине ноября должен состояться саммит "Большой двадцатки", в ближайшее время могут прийти сильные наводнения, передает агентство ANTARA.

По словам руководителя метеорологического агентства Абдула Мухари, остров на сегодняшний день особенно уязвим ввиду "неумолимого" сокращения его прибрежных буферных зон.

"Необходимо осознавать возможность катастрофических природных бедствий, ведь последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39. Отмечалось, что пропавшими без вести числятся 56 человек.

До этого сильные дожди вызвали наводнения в центральных и северных провинциях Вьетнама. Сообщалось, что в результате стихии по меньшей мере три человека погибли, также были повреждены сотни домов и затоплены дороги.

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