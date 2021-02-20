Россияне рассказали, как переживают морозы и снежную бурю в США

Из-за сильнейшей снежной бури и заморозков миллионы жителей США остались без электричества, воды и тепла. Особенно от последствий непогоды пострадал Техас: здесь от обморожения и других несчастных случаев погибли 30 человек. Рассказываем, как россияне, находящиеся в Америке, переживают капризы природы и борются с последствиями стихии.



Фото: AP Photo/Eric Gay

Скованные холодом

На уходящей неделе США буквально сковал аномальный холод, осложняющийся снежной бурей. Непогода затронула Средний Запад и южную часть штатов. По данным СМИ, там проживают порядка 150 миллионов человек. Из-за аномалий люди остались без электричества, а позднее добавились проблемы с водопроводом, поскольку трубы лопаются, не выдерживая перепадов температур.

Самый сильный удар стихия нанесла по Техасу. Часть жителей штата по-прежнему остается без электроэнергии, пишут СМИ. С проблемами водоснабжения столкнулись около 14 миллионов техасцев, а свыше 260 тысяч из них оказались без питьевой воды. Власти крупных городов – Хьюстона и Сан-Антонио – организовали бесплатную раздачу воды.





Стив Адлер мэр города Остин, штат Техас Люди напуганы, расстроены и рассержены. В конечном итоге нам понадобятся более точные ответы на вопросы: "Чем мы здесь занимаемся?" и "Как предотвратить повторение подобного случая?" Но сейчас мы просто пытаемся вернуть воду.

В борьбе с холодом отчаявшиеся пытаются согреться в своих машинах, а кто-то топит камины мебелью, что приводит к пожарам. Например, в Сан-Антонио полностью сгорел дом, потому что пожарные не смогли подключиться к гидрантам – они не работают, сообщили СМИ.



Фото: AP Photo/Eric Gay

На фоне экстремальных холодов жители Техаса начали получать небывалые счета за электричество. Это коснулось тех, кто подписан не на фиксированный тариф, а на плавающий, который зависит от рыночной цены.

Дело в том, что стоимость электричества из-за повышенного спроса подскочила с 50 долларов до девяти тысяч, сообщают СМИ. Один техасец получил счет на сумму 17 тысяч долларов, хотя в прошлом месяце мужчина заплатил всего 660.

Вместе с тем в генеральном консульстве России в Хьюстоне рассказали, что власти южных штатов заинтересованы в изучении российского опыта в строительстве инфраструктуры, которая приспособлена к низким температурам.

"С учетом наличия у целого ряда местных муниципалитетов соглашений о побратимских связях с городами в Тюменском и Ульяновском регионах, Ямало-Ненецком автономном округе полагаем, что в этой сфере имеется значительный, до сих пор не раскрытый потенциал для двустороннего сотрудничества", – объяснили в консульстве.

Всего жертвами непредвиденных холодов в США оказались порядка 47 человек. Некоторые погибли от отравления угарным газом при попытке согреться. ДТП и гипотермия также стали распространенными причинами смерти.



Спасительная шуба и душ напрокат

В соцсетях люди подробно рассказывают о снежном апокалипсисе в США. Россиянка Кристина, проживающая в Остине, в своем Instagram написала, что в ее апартаментах из-за непогоды до сих пор нет воды, зато появилось электричество.

"У меня в апартаментах люди набирают снег и воду из бассейнов, чтобы заполнить бачок унитаза. Тепло в домах полностью зависит от кондиционера (теплый воздух), батарей у нас нет, стены тонкие. Ничего не приспособлено для такой погоды... Температура доходила до -18 градусов! Для южного штата это очень много", – объяснила девушка.



Она добавила, что люди до сих пор не могут попасть домой, поэтому живут у своих друзей и знакомых. Сходить в магазин – тоже задача не из легких: нужно простоять в очереди от пяти часов.





Кристина живет в Техасе Сейчас продуктов на полках почти нет, воды тоже! Заправочные станции не работают, закончился бензин! Доставка еды не работает, потому что у нас нет зимней резины! Открылись некоторые фастфуды, там тоже огромные очереди! В первые дни все было похоже на апокалипсис! Вообще все было закрыто!

Не зря привезла пуховик, шапку и шерстяные носки из России, подытожила Кристина.

Случайно взятым с собой теплым вещам обрадовалась и Анна. В своем Instagram под фото с заснеженной улицы в Остине девушка написала: "Когда я везла шубу в Техас из Москвы, я думала, зачем я это делаю. Сейчас поняла зачем".



В беседе с Москвой 24 она поделилась, что пришлось несладко. "Все у нас было: и без тепла сидели, и без воды, и без еды", – объяснила Анна.

Другая девушка Виктория, которая живет в Техасе, в своих соцсетях рассказала, что в ее доме ни разу не пропадало электричество, хотя ее соседи сутки сидели без света. По ее словам, люди проявили сочувствие тем, кто оказался в морозном плену.

"Кто-то предлагал диван или гостевую комнату, кто-то говорил, что можно прийти в душ или, если надо, еду приготовить", – написала девушка в Instagram.

Американцы всегда готовы помочь, подытожила Виктория.