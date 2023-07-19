"Не выхожу даже на балкон": как жители Европы справляются с аномальной жарой

На этой неделе в Европу пришла вторая волна аномальной жары. Всему виной антициклон из Сахары: из-за него в некоторых странах температура воздуха поднялась до 50 градусов. Как европейцы переживают столь сильный зной – в материале Москвы 24.



От 40 до 50

Фото: AP Photo/Luca Bruno

18 июля на итальянских островах Сицилия и Сардиния воздух прогрелся до 45 градусов (на 8–10 выше средней температуры июля), сообщил метеорологический портал ilmeteo.it.

Погодный рекорд был установлен и в Риме. В районе железнодорожного вокзала Термини столбик термометра впервые достиг отметки 42,9 градуса. В провинциях Бари и Катания на юге страны температура достигла 50 градусов.

По прогнозам синоптиков Национального метеоцентра, эта неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии. В среду местный Минздрав объявил красный (наивысший) уровень погодной опасности в 23 городах, в том числе в Риме, Болонье, Неаполе, Венеции, Палермо. По данным специалистов, такая погода сохранится до конца июля.

Затронула жара и юг Франции: во вторник Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" ввела оранжевый уровень погодной опасности в семи южных регионах. Например, на Корсике температура достигла отметки 40 градусов. Прохлада не наступала даже ночью – столбики термометров показывали 27.

На фоне 30-градусной жары немецкая федерация профсоюзов врачей призвала к введению в Германии сиесты (послеобеденного перерыва). Министр здравоохранения страны Карл Лаутербах посчитал это неплохой идеей, однако сказал, что решение должны принимать работодатели.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на метеорологов сообщало, что причина аномальной жары в Европе – антициклон "Харон", пришедший из пустыни Сахара. В целом это уже вторая волна летнего зноя: первый антициклон, "Цербер", пришел в Европу на прошлой неделе. Тогда высший уровень погодной опасности был введен в 10 итальянских городах. В Испании несколько дней температура достигала 45 градусов: в регионе Эстремадура 11 июля термометры показали 60 градусов.



"Люди все равно ходят по делам"

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Коренные итальянцы привыкли к жаре, а вот туристам приходится несладко, рассказала Москве 24 гид из Рима Лариса.

"Аномально высокая температура приходит к нам уже не первый раз, в июле – августе всегда очень жарко. Во вторник в тени было около 41 градуса, на солнце – 46. Люди все равно ходят по делам и на работу, деваться некуда. Хотя по возможности лучше оставаться дома", – поделилась девушка.

Больше всего страдают туристы, отметила Лариса. Особенно те, у кого ограничено время пребывания в Италии, и им приходится ходить по историческим местам в пик жары.





Лариса гид из Рима Вчера было очень тяжко, я вела экскурсию для "круизников": у них все по времени, и приходилось ходить в самый зной. Всем, кто может себе позволить, мы сейчас предлагаем автомобильные экскурсии, прогулки с 8 утра или с 18 вечера, когда температура уже спадает.

Экскурсовод из Палермо Алена рассказала Москве 24, что в такую жару выходить из дома действительно очень тяжело. Но сейчас активный туристический сезон, и приходится водить по городу группы путешественников.





Алена экскурсовод из Палермо Я выносливый человек и не даю себе раскиснуть, только это и спасает. Вчера гуляла по Палермо с отдыхающими с шести до девяти вечера – сильно обгорели лицо и тело. Сегодня спасаюсь вентилятором и стараюсь не выходить даже на балкон. С утра было 32 градуса, думаю, отметка вполне может достигнуть 50 градусов на солнце.

Фотограф из испанского города Аликанте Валерия добавила, что единственное спасение от 40-градусной жары – кондиционер.

"Буквально полчаса на улице – и ты становишься мокрым насквозь. Записываю клиентов только на вечер и раннее утро, чтобы съемки проходили в комфорте. По прогнозу, пекло будет продолжаться до конца недели. Местные СМИ пишут, чтобы по возможности люди не выходили из дома", – поделилась она с Москвой 24.

Жителям Парижа повезло больше. Пока юг Франции бьет температурные рекорды, столбики термометров в столице не превышают критических значений. "У нас температура – около 30 градусов, при этом не очень солнечно. Вчера гуляла весь день. Главное – надевать головной убор и запастись водой", – рассказала гид Анна.

Она добавила, что в городе сейчас также много туристов и жара совершенно не мешает им знакомиться с достопримечательностями.