Душа и шляпа Guns N' Roses принял "полтинник": Слэш справляет юбилей

Было время, когда маленький кудрявый арапчонок Слэш был уверен в том, что он – динозавр! Да-да, не летчик или пожарный, а – динозавр. Чуть позже в мальчонку вселился дух Маугли. И это, как говорится, было парню ближе к телу…

"Когда мои родители стали жить порознь, со мной случилась неожиданная перемена, – вспоминает музыкант. – Как бы внутри, в душе, я по-прежнему был хорошим мальчиком, но то, что перло наружу, превратило меня в "трудного ребенка". К слову, несдержанность – до сих пор одна из главных моих отрицательных черт…"

Тогда Сол Хадсон стал просто неуправляемым и покатился вниз по наклонной. После того, как ему стукнуло 12, будущая рок-звезда стал взрослеть на глазах.

"К тому времени я уже имел сексуальный опыт, выпивал, курил, пробовал наркотики, приворовывал, – говорит он. – Меня постоянно выгоняли из школы!" И если бы не его еще довольно юный возраст, некоторые истории вполне могли бы закончиться тюремным сроком… Но вы не бойтесь! Был и в этом темном царстве и свой луч света. Детское увлечение рисованием как-то незаметно трансформировалось в любовь к велосипедным гонкам.

В 1977 году BMX гонки были совсем новым экстремальным видом спорта, пришедшим на смену всеобщему увлечению серфингом и скэйтбордином конца 60-х. Бабушка купила мальчику велосипед Webko для трюков, и он буквально подсел на это дело в прямом и переносном смыслах слова. Постепенно парень стал выигрывать в различных BMX соревнованиях и даже попадал пару-тройку раз на страницы велосипедных журналов как подающая надежды юная звезда в возрастной группе 13-14 лет.

"Я действительно любил это дело! В итоге у нас образовалась целая нехилая велобанда, состоявшая в основном из ребят из неблагополучных семей", – продолжает гитарный гуру. – Мы колесили по Голливуду и его окрестностям днями и ночами напролет, пугая прохожих и весь честной народ. Улицы стали для нас велопарком. Мы гоняли на великах и, конечно, хулиганили. Постоянно попадали в различные истории, за нами гонялась полиция Лос-Анджелеса…"

История умалчивает, что именно привело Слэша к его новому увлечению – клептомании – но, по словам самого м-ра Хадсона, это просто было некой защитной реакцией озлобленного подростка на внешний мир.

"Я воровал все, что мне хотелось иметь, но обладать этими вещами у меня не было возможности, – говорит он. – Брал все, что, мне казалось, принесет радость и удовольствие, но иногда я воровал лишь процесса ради". Слэш крал довольно много книг, ибо очень любил читать. Воровал кучи аудиокассет, потому что обожал музыку, и во время самых удачных вылазок, его шайка-лейка могла уволочь из музыкального магазина целую фонотеку, рассовав кассеты по всем карманам. За раз магазин мог лишиться дискографий сразу нескольких групп! "Как-то раз я украл из зоомагазина несколько… змей, намотав их на запястье руки и прикрыв снаружи курткой. Вскоре я вернулся в тот же самый магазин, потому что мне понадобилась книга – пособие по содержанию в неволе редких змей," – делится своими воспоминаниями музыкант.

В другой раз он стал счастливым обладателем крутого хамелеона – хамелеона Джэксона. Этот "черт", которого Слэш назвал Стариной Джэком, был весьма дорогим экземпляром, и поэтому, дабы дома не задавали лишних вопросов, поселил его на улице рядом с забором своего дома, где стояли мусорные баки. Из украденной же книжки он узнал, что хамелеоны охотятся на мух, а на помойках этих насекомых, как известно, полным-полно!

"Помню, что каждодневные поиски Старины Джэка на помойке представлялись мне не иначе как приключениями! – с радостью в глазах говорит артист. – Но с каждым днем найти моего нового друга мне было все труднее и труднее, потому что мое пресмыкающееся все больше и больше вживалось в свою новую среду обитания". Эта история продолжалась почти пять месяцев до тех пор, пока в один прекрасный день Старина Джэк не исчез…

"Я не горжусь своими "подвигами", но практически всегда мне удавалось выйти сухим из воды. Случаи, когда меня ловили можно пересчитать по пальцам…"

Из-за того, что родители то сходились, то расходились вновь, в юной душе становилось все больше и больше вакуума. Поэтому Слэш жил в своем собственном мире, который создавал себе сам вне родного дома. Именно тогда, несмотря на свой юный возраст, он обзавелся дружбой всей своей жизни. Этого человека зовут Марк Кантер, и друзья детства по-прежнему очень близки, Слэш доверяет Марку как самому себе.

"Впервые мы встретились с Марком в начальной школе, а подружились лишь после того, как я… стащил у него мини-байк, и было это в пятом классе… Марк был первым моим настоящим другом, а встреча с ним действительно изменила мою жизнь, так как Марк стал первым человеком, который понимал и чувствовал меня, – продолжает свой рассказ будущий основатель Guns N' Roses. – И я счастлив, что мы по-прежнему столь близки и сейчас, как это было в юности. Ведь настоящий друг – это не тот человек, что рядом с тобой лишь на праздниках и тусовках. Это тот, кто подставит плечо в самый трудный момент. В начале карьеры Guns N' Roses, когда я реально испытывал проблемы с деньгами, я в первую очередь тратил их на нужды группы, а потом уж думал, как и на что мне есть!"

И когда у Слэша и компании не было денег вообще, и он даже не мог заказать печать флайеров или купить себе гитарные струны, именно Марк Кантер выручал будущего рок-идола! И так Марк поступал всегда, не задавая лишних вопросов. "Конечно, я старался отвечать ему тем же, особенно когда группа Guns N' Roses начала становиться популярной, когда подписала свой первый контракт со звукозаписывающим лейблом, но я никогда не забуду, что Марк всегда был рядом, когда мне было трудно".

Слэш отыграл свой последний концерт с Guns N' Roses 17 июля 1993 года, а спустя три года пребывания коллектива в подвешенном состоянии объявил об уходе из группы. Было это в октябре 1996-го.

Что послужило реальными причинами для этого? "Многие по-прежнему думают, что я покинул Guns N' Roses из-за творческих разногласий с Акселем, но это не так! В принятии этого решения я руководствовался тремя главными моментами. Первое – это крайне пренебрежительное, я бы даже сказал, наплевательское отношение Акселя к нашим поклонникам и техническому персоналу во время тура Use Your Illusion. Тогда практически каждое выступление Guns N' Roses задерживалось, иногда аж на несколько часов! Второе – это довольно неприятные манипуляции и интриги этого человека, который вынудил остальных участников группы передать ему в единоличное управление юридические права на бренд Guns N' Roses! И третье – я считаю его виновником ухода из группы моих друзей и коллег барабанщика Стивена Адлера и гитариста Иззи Стрэдлина!"

Кстати, первая студийная пластинка Guns N' Roses Appetite For Destruction 1987 года до сих пор считается самым быстро продаваемым в США дебютом всех времен! А летом 1988 года хит с этого альбома Sweet Child O' Mine стал первым и единственным треком группы, занявшим первое место в национальном хит-параде Америки. Кстати, именно Слэш придумал ключевое соло этого лирического боевика, которое и стало главной основой Sweet Child O' Mine. Да и вообще, не будучи инструменталистом-виртуозом, Слэш – один из самых культовых гитаристов современности, его сольные партии в таких вещах, как November Rain или Estranged – просто фантастические по своей мелодике и чувственности.

Ансамбль Guns N' Roses как будто бы существует и поныне. Однако с одним зажравшимся в прямом и переносном смыслах вокалистом Акселем Роузом – без нашего героя Слэша, без оригинальных ритм-гитариста Иззи Стрэдлина и басиста Даффа МакКэйгана, без супер-барабанщика Мэтта Сорума – это все не то. Пусть Акселю и аккомпанирует теперь целый отряд отличных молодых музыкантов, но сие больше напоминает зачетную кавер-банду. Другое дело, проекты разных лет с участием нашего именинника: тут вам и супергруппа Velvet Revolver с Даффом и Мэттом да вокалистом Скоттом Вейландом из Stone Temple Pilots, и подработка у Майкла Джэксона в треке и клипе на суперхит последнего Give In To Me, и сольные труды с участием Ферги, Оззи Осборна, Кида Рока, Майлза Кеннеди, и еще одна суперкоманда Kings of Chaos, в состав которой входили или входят такие гранды рока, как все те же экс-участники Guns N' Roses Мэтт и Дафф, Гленн Хьюз (Deep Purple), Билли Гибонс (ZZ Top) и Стивен Тайлер (Aerosmith).

Сейчас Сол Хадсон много гастролирует со своей группой Slash's Blues Ball (другое название проекта Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators), новый альбом которой ожидается в 2017 году. Слэш коллекционирует… подушечки для иголок, снимает фильмы ужасов, занимается дизайном и очень любит сериал "Энгри Бердз". В его рок-н-ролльное сердце имплантирован дефибриллятор, и это последствие большой любви музыканта к крепкому алкоголю и наркотикам. Он был дважды женат, у него двое сыновей Лондон Эмилио (2002 г/р) и Кэш Энтони (2004 г/р) от второго брака… Что сказать? Жизнь удалась, и дай Бог, тебе, Сол Хадсон, здоровьичка!

