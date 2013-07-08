Актер театра и кино Андрей Мягков отмечает 75-летие

Андрей Мягков. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 8 июля, актер театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков отмечает 75-летний юбилей. Андрей Васильевич запомнился зрителям по ролям в фильмах "Ирония судьбы, или с легким паром!" (Женя Лукашин), "Служебный роман" (Анатолий Новосельцев), "Гараж" (Хвостов).

Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1965-м окончил школу-студию МХАТ, после чего устроился на работу в театр "Современник". В 1977 году ушел в труппу МХАТа (ныне МХТ имени Чехова).

Одной из недавних киноработ Мягкова стала лента "Ирония судьбы. Продолжение", снятая в 2007 году.