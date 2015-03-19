Брюс Уиллис отмечает 60-летие

Брюс Уиллис. Фото: imdb.com

19 марта актер Брюс Уиллис отмечает юбилей. "Крепкому орешку" Голливуда исполняется 60 лет.

Уиллис, известный своими ролями в фильмах "Пятый элемент", "Шестое чувство", "Криминальное чтиво" и многих других, родился в немецком городе Идар-Оберштейн в 1955 году. Его отец был американским солдатом, а мать – немкой. Брюс вырос в американском штате Нью-Джерси, куда семья переехала в 1957 году.

Желание играть на сцене еще привело Уиллиса в школьный театральный кружок, где он участвовал в постановках пьес Шекспира. После окончания Монклерского государственного университета Брюс отправится покорять Нью-Йорк, мечтая стать актером. Поначалу он перебивался случайными заработками, был барменом, иногда снимался в рекламе.

Первым серьезным проектом Уиллиса, принесшим ему популярность, стал сериал "Детективное агентство "Лунный свет" (1985-1989 год). А в 1988 году Брюс появился в "Крепком орешке" - боевике, который закрепил его мировую славу. Позже свет увидели сиквелы этого фильма.

"Крепкий орешек": Брюсу Уиллису исполнилось 60 лет

Среди других известных картин с участием Уиллиса – "Город грехов", "Счастливое число Слевина", "Девять ярдов", "Армагеддон", "Смерть ей к лицу". Брюс также появлялся в сериале "Друзья". Всего на счету актера – около 90 ролей.

Отметим, что Уиллис также занимался музыкой – в конце 1980-х он записал два альбома.

С 1987 по 2000 год Брюс был женат на актрисе Деми Мур, у пары есть три дочери. В настоящее время бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Теперь Уиллис - в браке с моделью и актрисой Эммой Хеминг. Они с двумя дочерьми живут в Нью-Йорке.