"Вечерняя Москва": понедельник, 13 августа 2012 года

Цена олимпийского золота – несгибаемый русский характер! 24 золотые медали! Только победив боль, отчаяние и несправедливость, можно стать настоящим чемпионом

В принципе, успешное выступление наших атлетов в последние три - четыре дня прогнозировалось. Но когда большую часть Игр валились даже те, от кого ждали побед, могло произойти все что угодно. Особенно после того как не сумели победить в легкой атлетике Валерий Борчин и Елена Исинбаева. Однако потихоньку золото капало и наконец прорвало. В пятницу, 10 августа, добавились три медали высшей пробы, а суббота, 11 августа, и вовсе стала триумфом российского спорта. В этот день мы завоевали 15 медалей, из них 6(!) золотых.

Развитие метро стало мегапроектом

Заместитель мэра по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин рассказал о глобальных проектах, реализуемых городом. Мегапроектом в их череде является развитие подземки. По словам Хуснуллина, девятилетняя программа строительства метро в Москве беспрецедентна по своему масштабу, однако город намерен очень взвешенно подходить к тратам на реализацию этого мегапроекта. Так, новую Кожуховскую ветку решено строить открытым способом почти на всей ее протяженности: лишь две станции из девяти будут глубокого заложения. Связано это с тем, что открытый способ строительства обойдется бюджету гораздо дешевле. Заместитель мэра сообщил также, что на стартовые площадки Кожуховской линии метростроевцы выйдут уже в этом году.

Кроме того, по словам Хуснуллина, уже в августе может быть названо имя нового главного архитектора города. Напомним, что сегодня обязанности ушедшего месяц назад в отставку Александра Кузьмина исполняет Рубен Мулкиджанян. Кстати, власти города хотят разделить должности главного архитектора и главы Москомархитектуры.

И, наконец, Марат Хуснуллин четко дал понять, что город не будет строить транспортных колец, которые обходятся бюджету на вес золота. А построенный участок Четвертого транспортного кольца станет частью одной из хорд.



Получить водительские права экстерном будет невозможно

Новый Административный регламент предоставления Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной услуги по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений подготовлен в МВД. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно этому документу, к экзаменам на получение водительских прав категорий А, В, C и D будут допускаться только соискатели, закончившие специализированные курсы или школы, – ни о каком экстернате в тексте регламента нет и речи.

Еще одно нововведение – запрет на сдачу экзамена на автомобиле инструктора: ученику придется на практике доказать, что он уверенно себя чувствует за любым рулем.

На площадке должны быть выполнены четыре основных упражнения: «Остановка и начало движения на подъеме с остановкой на спуске», «Повороты на 90 градусов», «Разворот и парковка» и «Параллельная парковка задним ходом». Ну а экзамен на дорогах общего пользования остался без изменений. На все про все у кандидата в водители – 3,5 часа, а не пять, как сейчас. Новый регламент может вступить в силу уже с 1 февраля 2013 года.



Более 600 мероприятий посетят жители столицы на День города

Мероприятия в честь Дня города, который традиционно празднуется в первые выходные сентября, пройдут по всей столице. В этом году празднество выпало на 1–2 сентября, тем самым совпав с Днем знаний. Открытие Дня города, как и год назад, состоится на Красной площади. Поклонная гора и проспект Сахарова станут основными площадками грандиозного празднования. Особым подарком москвичам станет марш участников фестиваля военных оркестров «Спасская башня».

Координатор фестиваля Олег Гладышев поделился с «ВМ» деталями праздника:

– Впервые у нас будет выступать оркестр из Сингапура. Французский оркестр сыграет в форме наполеоновской армии. И снова у нас будет выступать Мирей Матье, но в этом году она споет только на открытии.



Уборку новых территорий завершат ко Дню города

В ходе субботней поездки по городу градоначальник Сергей Собянин уделил особое внимание вопросам обеспечения пожарной безопасности на новых территориях. К сегодняшнему дню благоустроители из старой Москвы выполнили больше половины запланированного. Об окончании работ они собираются доложить ко Дню города. Мэр посетил палаточные лагеря ГУП «Мосгаз» и ОАО «МТК», также пожарную часть, расположенную на подшефной территории Восточного административного округа столицы.

Градоначальнику продемонстрировали два вертолета, один – обычный пожарный, приспособленный для забора воды непосредственно из водоема, второй – самый большой в мире вертолет Ми26Т, который используется для тушения крупных пожаров. Такой вертолет способен перевозить в грузовом отсеке пожарную машину и до 80 пожарных, а также на подвеске водосливное устройство вместимостью 15 тонн. Для забора воды таким устройством водоем должен быть не менее 3 метров глубиной.



Андрей Соколов отмечает юбилей

Сегодня актер Андрей Соколов празднует 50-летие. Известный кинозатворник накануне своего дня рождения законспирировался так, что достать его оказалось невозможным. Зато коллеги и друзья охотно поздравляли актера. Самые нежные пожелания высказала Алика Смехова, сыгравшая с Соколовым в юмористическом сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

– Наверное, Андрей услышит много лестных слов в свой адрес, – предположила актриса. – Хотя знаю, что он терпеть не может сладкий елей и комплименты. Сегодня титулом «настоящий мужчина» принято награждать каждого, кто совершает обыкновенные мужские поступки. Так вот, Соколов их демонстрирует каждый день как на экране, так и в жизни. Я благодарна судьбе за то, что мне довелось быть с ним на одной съемочной площадке. До знакомства с Андреем я, как и многие женщины в нашей стране, была уверена, что все мужики сволочи. Но Соколов опроверг этот миф и доказал, что есть еще мужчины, достойные внимания и уважения. С днем рождения тебя, дорогой, и будь счастлив!

Редакция «Вечерки» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Андрею Соколову новых творческих высот и счастья в личной жизни.



Мария Шукшина играет Ладынину

По заказу Первого канала в Минске снимается восьмисерийный фильм «Бегущая строка» с участием Марии Шукшиной. У героев картины нет конкретных исторических прототипов, но сюжет очень напоминает историю любви и ненависти кинорежиссера Ивана Пырьева и актрисы Марины Ладыниной.

Актриса Мария Шукшина рассказала журналистам об особенностях съемок в этой картине…



Государственный центр современного искусства размахнется вширь и ввысь

Свое 20-летие празднует Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). К юбилею презентован грандиозный проект нового восьмиэтажного здания музея. Когда строительство будет завершено (срок – 2015–2016 годы), Центр можно будет сравнивать с признанной Меккой современного искусства – Центром Жоржа Помпиду в Париже.

Генеральный директор ГЦСИ Михаил Миндлин и директор Уральского филиала ГЦСИ Алиса Прудникова рассказал о том, с чего все начиналось и как продвигается строительство теперь.



«Лужники» приняли физкультурников. Страсти на площадках кипели нешуточные.

В субботу, 11 августа, в Москве, как и во всей стране, прошел День физкультурника. Несмотря на Олимпиаду и обрушившуюся именно в этот день на столицу непогоду, любителей здорового образа жизни собралось в «Лужниках», где проходила главная часть соревнований, достаточно много. Кульминацией Дня физкультурника стало соревнование во Дворце спорта между представителями строительных коллективов: забег по стадиону дворца, поднятие 24-килограммовой гири на время, футбол, волейбол и армрестлинг. Даже девушки пробуют себя в этом виде спорта, и выглядит это очень впечатляюще.



"Вечерняя Москва": понедельник, 13 августа