Театр "Уголок дедушки Дурова" отмечает 100-летний юбилей

В честь 100-летия "Уголка дедушки Дурова" в театре возродили знаменитый номер основателя цирка - легендарную железную дорогу. На праздничный концерт пригласили только друзей и коллег

Уникальный театр зверей "Уголок дедушки Дурова" отмечает свое 100-летие. По этому случаю было решено возродить знаменитый номер основателя цирка – легендарную железную дорогу.

Интересно, что один из главных номеров театра на московской сцене показывают впервые, так как дедушка Дуров гастролировал с ним по циркам страны.

"В спектакле задействовано большое количество мелких животных. Было очень непросто оформить все это в виде одного аттракциона. Не осталось в живых никого, кто видел, как это было раньше. Поэтому мы начинали с чистого листа", - рассказал художественный руководитель театра Юрий Дуров.

На праздничный концерт пригласили только близких друзей и коллег. Зрителей также порадовали выступления морских львов, бегемота по кличке Муха, котов и слонов.

Сами актеры "Уголка" говорят, что мечтают о скорейшем строительстве новой сцены. Сейчас зрительный зал способен вместить лишь 300 человек.