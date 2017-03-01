Композитор Евгений Дога получил поздравление с юбилеем от Дмитрия Медведева

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил композитора Евгения Догу, отмечающего 80-летие, с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Ваши великолепные мелодии, лирические песни и романсы звучат во многих спектаклях, художественных и мультипликационных фильмах. Сегодня Ваши искренние и глубокие произведения украшают концертные программы, радио- и телепередачи, дарят радость и незабываемые впечатления", – говорится в поздравлении.

Премьер-министр РФ отметил творческий дар юбиляра и добавил, что его музыку любят миллионы людей. Он также отметил разноплановость таланта Доги, которому подвластно сочинение музыки любых стилей и жанров – "от опер до сочинений для эстрадного оркестра".