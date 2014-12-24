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Свежий воздух

24 декабря 2014, 09:36

Клоуны и фокусники выступят в парке "Северное Тушино"

ярмарки Новый год мастер-классы клоуны фокусники свежий воздух парк Северное Тушино

Фото: M24.ru

Праздничная зимняя программа стартует в парке "Северное Тушино" 26 декабря. Посетителей ждут концерты, мастер-классы, ярмарка и выступления цирковых артистов.

На центральной сцене парка 26 декабря состоится выступление группы "Краски" и детская дискотека, а 3 января выступят Рома Жуков и кавер-группа "Случайная встреча", исполняющая хиты 70-х.

За хорошее настроение отвечают цирковые клоуны и фокусники, чьи номера можно увидеть 5 января. 6 января запланирован концерт с участием двойников звезд российской эстрады.В этот же день организуют танцы для старшего поколения.

С 26 декабря по 12 января на аллеях парка будет работать рождественская ярмарка. Здесь можно купить елки, новогодние украшения, тульские пряники, работы мастеров-ремесленников.

Также в парке можно увидеть "Рождественский караван" с Санта Клаусом, который обещает дарить подарки.

Гости парка будут кататься на коньках, тюбингах и сноубордах.

"3 января в парке пройдут мастер-классы по фигурному катанию и зимней игре на льду – керлингу. 4 января вас ждут на тренировку по управлению сноубордом и кайтом, а 5 января состоится шоу программа для детей в тюбинг парке", - сообщили в парке "Северное Тушино".

Сюжет: Новый год – 2015

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