В столице заработали все 135 точек по продаже клубники

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Сегодня в столице работают уже все 135 точек по продаже клубники и земляники, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, за три недели работы клубничных базаров продано около 500 тонн ягоды, которая приехала в Москву из южных регионов – Ставрополя, Краснодара, Астрахани и Курской области.

А с этой недели погода позволила начать сбор клубники и на подмосковных полях. "Мы рассчитывали, что подмосковная клубника появится еще на прошлой неделе. Буквально с середины этой недели начался активный сбор, и подмосковные предприятия собирают до 40–50 тонн в день", – цитирует Немерюка mos.ru.

Руководитель ведомства отметил, что в 60 точках планируется продать до двух тысяч тонн ягоды.

Где купить клубнику в ВАО:

Где купить клубнику в САО:

Где купить клубнику в СВАО:

Где купить клубнику в ЮАО:

Где купить клубнику в ЗелАО:

Где купить клубнику в ТиНАО:

Где купить клубнику в СЗАО:

Где купить клубнику в ЗАО:

Где купить клубнику в ЮВАО:

Где купить клубнику в ЮЗАО:

Где купить клубнику в ЦАО:

В течение летнего сезона на территории столицы будут работать более 400 точек продажи ягод. 97 мест торговли расположено на территории южного округа, 63 – на территории северного округа, 61 – на северо-востоке, 57 – на юго-востоке и 34 – в западном округе.

Наибольшее количество мест расположено в Рязанском районе юго-восточного округа столицы – всего 13. В районе Орехово-Борисово Южное на юге столицы и Дмитровском районе на севере разместилось по 12 точек, в Ярославском районе северо-востока – 11 точек, и в районе Бирюлево Западное на юге – 10 точек.

Ягоды, собранные в Московской области, будут продаваться на 185 точках. В 120 местах покупателям предложат ягоды из Астраханской области, в 40 – из Кабардино-Балкарской республики, в 18 – из Ставропольского края, по 15 – из Белгородской области и Краснодарского края.