Начался прием заявок на бесплатные места на ярмарках выходного дня

Фото: ИТАР-ТАСС

На портале государственных и муниципальных услуг столицы открылся прием электронных заявок от фермеров, желающих забронировать места на ярмарках выходного дня.

Как сообщалось ранее, сезон таких ярмарок стартует в Москве 4 апреля.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством.



В начале апреля в Москве откроются 123 ярмарки выходного дня

Всего в городе откроются 123 ярмарки. В Центральном округе их будет 10, в Северном - 12, в Северо-Восточном - 13, в Восточном - 12, в Юго-Восточном - 17, в Южном - 14, в Юго-Западном - 12, в Западном - 13, в Северо-Западном - 6, в Новой Москве - 10, а в Зеленограде - 4.

Отметим, что на ярмарках выходного дня будут продаваться фермерские товары из регионов России и ближнего зарубежья. Цены на таких ярмарках обычно ниже, чем в магазинах.