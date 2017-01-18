Зимняя ярмарка меда откроется в музее-заповеднике Коломенское

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Крупная ярмарка меда с редкими сортами этого сладкого лакомства откроется 20 января в Коломенском, сообщает пресс-служба музея-заповедника. Пчеловоды привезут свыше тысячи тонн натурального меда по прошлогодним ценам.

Организаторы ярмарки обещают впервые представить такие сорта меда, как падевый, таежный и васильковый. На ярмарку меда съедутся около 150 лучших пчеловодов из 47 регионов России, включая Ростовскую область, Краснодарский край и Башкирию.

Пчеловоды расскажут о каждом сорте меда и научат правильно выбирать и использовать натуральный мед. Вся продукция пчеловодства пройдет ветеринарный контроль и проверку необходимых документов.

Торговлю медом организуют на Ярмарочной площади в большом теплом павильоне. До ярмарки меда от метро "Коломенская" курсируют бесплатные автобусы. Ярмарка продлится до 5 марта 2017 года.