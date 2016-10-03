Где рыбку съесть: путеводитель по "Рыбной неделе"

"Рыбная неделя" стартовала в Москве 3 октября. Гурманов на фестивальных площадках ждет настоящий рай – более 100 видов речной и морской рыбы, а также разнообразные морские морские гады и прочие подводные деликатесы. Редакция m24.ru подготовила небольшой гид по рыбным местам столицы, с трудом сдерживая желание бросить все и пойти за ароматной барабулькой, редкой сельдью иваси и нежнейшими гребешками.

Рыбная неделя закрывает фестиваль "Золотая осень", рассчитанный на три недели. Неделю москвичи уже смаковали мясо, неделю – сыр, и вот пришла очередь трепещущих плавников, прозрачных гребней и радужной чешуи. "Рыбная неделя" проходит в Москве уже в третий раз – в предыдущий был в мае. Тогда рыбой и морепродуктами полакомились шесть миллионов человек – на 20 процентов больше, чем годом ранее.

Что продают?

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На центральных площадках фестиваля "Золотая осень" свою продукцию представят более 20 рыбопромышленников из ключевых рыбопромысловых центров России. В столицу привезли более 200 тонн рыбы и морепродуктов из Владивостока, Сахалина, Камчатки, Мурманска, Астрахани.

Свою продукцию привезли компании "Ла Маре", "Русская Рыбная Фактория", "Доброфлот", "Моби Дик", "Свои люди", Mr.Osetroff и многие другие. Среди 100 видов рыбы, которую можно увидеть и купить на фестивале, есть довольно редкие. Например, каспийский залом (царская сельдь), атлантическая скумбрия, якутский омуль, осетр, нерка, стерлядь, чавыча, сазан, белый амур.

Великое возвращение: сельдь иваси Настоящей сенсацией станет появление дальневосточной сельди иваси. Настоящей сенсацией станет появление дальневосточной сельди иваси. Вы спросите – что же в этой рыбе необыкновенного? Мы ответим: а вы попробуйте вспомнить, когда в последний раз видели иваси на прилавках магазинов. Готовы спорить: очень давно. Ведь последняя экспедиция по добыче этой рыбы была проведена еще в конце 1980-х годов! Вновь вылов иваси начался только летом 2016 года. Фото: wikimedia.org/Daiju Azuma Это появление станет первым за 25 лет. На "Рыбной неделе" старую знакомую представит группа компаний "Доброфлот". "К этому событию мы готовились целых три года! Для вылова этой нежной рыбы нужен особый невод – кошельковый. Только на его изготовление ушло почти два года. Кроме того, под добычу иваси необходимо было переоборудовать плавбазу!", – рассказала бренд-менеджер "Доброфлота" Светлана Генералова. Чем хороша эта рыба? Не только особенным нежным вкусом, но и высоким содержанием жирных кислот Омега-3. Второе название этой сельди – "рыба, которая спасает от инфаркта". Куда бежать за сельдью иваси? На площадку "МосГастроном" (улица Арбат, 19).



Если вы думаете, что редкая или деликатесная рыба – это очень дорого, вы ошибаетесь. Некоторые виды рыбы, включая олюторскую и атлантическую сельдь, охлажденную горбушу без головы, треску, камбалу, пикшу из Мурманского региона и знаменитую крымскую барабульку можно будет приобрести по специальным ценам.

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Пресытились рыбой? Обратите внимание на выбор креветок, крабов и моллюсков с гребешками. Ищете что-то более изысканное? Есть и лососевая, и осетровая икра, а также живые морские ежи, трепанги и крабы – их можно найти на "Городском рыбном рынке", который развернулся на площади Революции.

Что подают?





Фото: m24.ru/Роман Балаев

Если вы не очень любите обременять себя готовкой и хотите полакомиться немедленно, для вас на "Рыбной неделе" подготовили роскошный ассортимент копченостей из горбуши, скумбрии, семги, сайры, нерки, кеты и других видов рыб, а также разнообразные консервы, среди которых – консервированный краб, омуль и форель.

В коптильнях "Щепка" (площадки "МосГастроном" на Арбате и "Московские рецепты" на Пушкинской площади) стоит обязательно попробовать нерку и окуня холодного и горячего копчения, а также мурманского лосося, омуля и палтуса.

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Специально для этой "Рыбной недели", как и предыдущей, свои коронные блюда из рыбы и морепродуктов подготовили и столичные рестораторы.

Попробовать их можно будет в шале ресторана "Свои люди" на площадках "Осенний пикник" (переход от Манежной площади к площади Революции), "Вкусные будни" (улица Кузнецкий Мост) и "Московские рецепты" (Пушкинская площадь).

Здесь вас ждут блюда из командорского кальмара, колбаски из дикого тихоокеанского лосося, традиционный британский фаст-фуд "фиш-энд-чипс" (рыба и жареная картошка) из мурманской трески, а также дальневосточная уха.

Что преподают?

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Как и все гастрономические фестивали столицы, "Золотая осень" ставит перед собой задачу не только накормить москвичей, но и научить их готовить.

Хотите освоить принципы приготовления ухи, паэльи с морепродуктами или запеченного карпа, узнать, какие травы и пряности сделают рыбу чудесной, а какие – убьют ее вкус? Загляните в кулинарную школу площадки "Вкусные будни" (улица Кузнецкий Мост в районе ЦУМа).

На прошлой неделе здесь учили грамотному обращению с сырами, на позапрошлой – правилам приготовления мяса, и вот пришел черед рыбы и морепродуктов. Преподаватели школы – известные московские шеф-повара и участники кулинарных шоу – научат всех желающих готовить рыбные супы, а также оригинальные закуски и горячие блюда.