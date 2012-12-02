Страсбургская рождественская ярмарка впервые пройдет в Москве

Страсбургская рождественская ярмарка пройдет в Москве с 24 декабря

Самая старая и знаменитая рождественская ярмарка Европы на две недели приедет в Москву. Пройдет она с 24 декабря по 7 января на Манежной площади.

К 24 декабря там установят шестиметровую ель и детские карусели. В деревянных домиках можно будет купить все: от текстиля и игрушек до рождественских пряников и шоколада ручной работы.

Для посетителей также будут работать мастер-классы и анимационная зона. Дух праздника передаст рождественская ель, украшения из лапника и праздничная иллюминация; венчать ярмарку будет "звездное небо".

Торжественное открытие запланировано на 23 декабря, в нем примет участие мэр Страсбурга Ролан Рис. На проведение ярмарки из бюджета Центрального административного округа выделено 12 миллионов рублей.

По-традиции, церемония открытия всегда сюрприз для посетителей ярмарки. Ее держат в строжайшем секрете и о том, какой она будет знают лишь два человека - главный художник и главный осветитель.

"Мы заметили, что когда заранее разглашаешь что и как будет - теряется волшебство. Люди чего-то ждут. Получится или нет, но когда они ждут это каждый раз как волшебство. Я думаю, что в этом году мы достигли своей цели", - рассказал осветитель Кристоф Эдель.

Самая старая и самая знаменитая ярмарка Европы непрерывно проводится с 1570 года.