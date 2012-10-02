Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября 2012, 13:53

Культура

В октябре в столице будут работать 123 сельскохозяйственные ярмарки

Фото: ИТАР-ТАСС

В октябре в столице пройдут специализированные сельскохозяйственные ярмарки на 123 площадках. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на заседании городского правительства.

"В рамках XIV Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" в октябре текущего года на 123 площадках в столице пройдут специализированные сельскохозяйственные ярмарки, в которых примут участие представители агропромышленности из 50 регионов России", - уточнил чиновник.

Десять ярмарок будут открыты в двух новых округах Москвы - Троицком и Новомосковском. Места для участников будут предоставляться бесплатно, добавил Немерюк.

Ссылки по теме


ярмарки мэрия Департамент торговли и услуг Москвы экономика и предпринимательство городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика