На ярмарке в "Коломенском" представили редкие сорта меда

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Редкие сорта меда впервые представили на всероссийской ярмарке в музее-заповеднике "Коломенское". Как сообщает "Вечерняя Москва", гости могут купить таежный, кориандровый и падевый мед.

Также пчеловоды привезли маточное молочко, липовый, гречишный и мед с прополисом, который советуют при простуде.

Всероссийская ярмарка меда работает с 9:00 до 20:00 на ярмарочной площади. Ее организовали специально в преддверии Масленицы, ведь на Руси по традиции к столу подавали блины с медом.

Масленичные гулянья пройдут в 25 столичных парках с 7 по 13 марта.

В парке Горького и парке искусств "Музеон" 12 и 13 марта пройдет двухдневный музыкальный фестиваль с участием представителей российской фолк-сцены, будут работать ярмарочные дворы с блинами, чаем и сувенирами.

В парке "Сокольники" 12 марта выступят Найк Борзов, группы "Пицца", Artemiev и Bubamara Brass Band. Пройдут кулинарные поединки с шеф-поварами и мастер-классы по выпечке блинов.

В саду имени Баумана 12 марта состоится классическая Масленица с народными гуляниями, хороводами и ярмаркой.

Подробнее узнать о конкурсах, ярмарках, народных забавах и мастер-классах в столичных парках можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы.