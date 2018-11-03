Солист группы The Black Queen – о том, что прыгнуть в огонь лучше, чем жениться

Концерт новой звезды мировой электронной музыки The Black Queen пройдет 4 ноября в клубе "16 Тонн". В 2016 году синти-поп-трио впервые посетило Россию с сольными концертами. Спустя два года в рамках мирового турне "Черная Королева" возвращается в столицу.

В преддверии концерта солист The Black Queen Грег Пучиато ответил на вопросы портала Москва 24.

Самый популярный стереотип о вас:

– Я не бессмертен.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил:

– Несколько лет назад у меня украли абсолютно все. Это было непросто пережить.

Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь:

– Есть хорошая пословица: "сделанного не воротишь". Но вот чего я точно больше никогда не сделаю? Черт, я не могу такого сказать. Мне кажется, я способен на все, конечно, в пределах разумного. Точно знаю: мой интерес к дурацкой музыке никогда не угаснет.

На что вам никогда не хватало смелости?

– Сложный вопрос. Я все попробовал. Весь экстрим. Я прыгал с парашютом, горел в огне и прочее... Но у меня никогда не хватало смелости на то, чтобы жениться или серьезно к кому-то привязаться.

Ваш главный скрытый талант:

– В том, что я быстро достигаю всех целей? (смеется) Не знаю. Я могу напортачить в том, в чем я, по идее, хорош. Или в том, что делаю непрофессионально, в том, о чем говорю. На самом деле, я не очень люблю хвастаться или раскрывать секреты. Надо сохранить что-то и для себя.

За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

– Мое творчество, моя работа, мои концерты – все это обошлось мне дороже всего. Обратная сторона самоотверженного погружения в эту деятельность – расстояния, которые разлучают меня с друзьями, семьей и всем, что имеет отношение к дому. С возрастом я все более остро ощущаю тяжесть этой цены.

В какой точке мира вам комфортнее всего?

– На сцене.

Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить:

– Это была не мечта, а некий образ, который я когда-то ясно увидел, а затем воплотил в реальность. Я говорю о представлении той жизни, которой живу сейчас. Я увидел этот образ, когда мне было девять лет, а затем лишь шел за ним, был сосредоточен на нем до тех пор, пока все это не стало окружающей меня действительностью.

На сколько лет вы себя чувствуете?

– Я ощущаю себя девятилетним. Пятнадцатилетним. Мне двадцать три. Мне тридцать восемь. Я ощущаю себя почти на любой возраст, в котором я когда-либо был. Это будет продолжаться до тех пор, пока я не стану выглядеть старше своих лет.

Что может получить от вас какой-то эмоциональный отклик – в плеере, на книжной полке, на экране?

– Я восхищаюсь теми, кто предан какой-либо идее, кто не поддается соблазнам и доводит что-либо до совершенства. И неважно, о какой сфере идет речь. Меня также впечатляет нравственность, потому что ее очень сложно сохранить в себе.

Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

– Непростой вопрос. Жизнь сложна и кажется несправедливой. Если бы я исполнил желание одного человека, я бы испытал вину за то, что не выполнил желания кого-то еще. Или всех людей.

Вспомните ваше первое впечатление о Москве

– Первый раз я приехал сюда с группой The Dillinger Escape Plan, это было очень давно. У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности, поэтому я многое не помню из той поездки. Но мне нравится Москва, и я так счастлив, что мы заканчиваем наш тур именно здесь. Честно говоря, я не могу представить какой-то другой европейский город, в котором я бы захотел завершить наш тур.