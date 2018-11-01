"Богемская рапсодия", "Проигранное место" и снятый на телефон "Фагот": что смотреть в кино

Фредди Меркьюри и Александр Маккуин, режиссерский дебют Надежды Михалковой и фильм, снятый на айфон. Редакция портала Москва 24 – о кинопремьерах 1 ноября.

Главная премьера недели – масштабный байопик "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри, названная в честь одной из самых известных песен коллектива. Англо-американский фильм с Рами Малеком в главной роли покажет пятнадцатилетнюю историю группы от ее основания в 1970 году до оглушительного успеха, приведшего музыкантов на многотысячные стадионы. И, конечно, выступления на фестивале Live Aid в 1985 году, позднее признанного музыкальными критиками величайшим концертом в истории рока.



Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Для тех, кто до сих пор раздумывает, как отметить День всех святых с детьми, выходит сиквел фильма 2015 года, созданного по мотивам знаменитой серии книг Р. Л. Стайна "Ужастики". Когда два мальчика находят в заброшенном доме, когда-то принадлежавшем писателю, его рукопись, они невольно выпускают из книги описанных Стайном монстров. По сюжету "Ужастиков 2: Беспокойный Хэллоуин", справиться с наводняющими город чудовищами придется самим инициаторам переполоха – Сэму, Сонни и его сестре Саре.



Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Режиссерский дебют Надежды Михалковой по сценарию братьев Пресняковых ("Изображая жертву") "Проигранное место" – попытка взрастить на российской почве качественное жанровое кино (в данном случае хоррор). В центре сюжета – городская легенда о "проигранном месте" в кинотеатре, сев на которое человек обрекает себя на смерть. Зловещая сказка не вызывает страха до тех пор, пока не становится известно о целой серии убийств недавно посетивших кинотеатр подростков. В попытке найти источник зловещих происшествий старшеклассники начинают собственное расследование, не догадываясь, что оно способно завести их в смертельную ловушку.



Видео: YouTube/iVideos

Полностью снятая на айфон комедия "Фагот" – авторский проект Бориса Гуца, выступившего одновременно режиссером, сценаристом, сопродюсером и монтажером фильма. Часовая история расставания, снятая с помощью приема "субъективной камеры" – заслуживающий внимания пример независимого и оригинального "нового русского" кино.



Видео: YouTube/ChannelParadiseGroup

Еще одна премьера в разделе независимого кино – новый фильм Игоря Волошина ("Нирвана", "Я") "Подвал" – российско-чешско-словацкая драма со звездой фильмов Ларса фон Триера Жан Марком Барром. Исчезновение шестнадцатилетней девушки, не вернувшейся домой с вечеринки, – не только трагедия, но и серьезная проверка отношений для ее давно охладевших друг к другу родителей. В то время как полицейское расследование доказывает свою несостоятельность, они предпринимают попытку самостоятельно выяснить, кто стоит за исчезновением их дочери. Чего бы это ни стоило.



Видео: YouTube/Reflexion Films

Мелодраматическая комедия "Крымский мост. Сделано с любовью!" с Катериной Шпицей, Артемом Ткаченко и Алексеем Демидовым в главных ролях – возвращение Тиграна Кеосаяна в большое кино. Строитель, студентка, пиарщик и американская журналистка – главные действующие лица нескольких переплетающихся между собой историй, фоном к которым выступает крымское лето и строительство моста через Керченский пролив.



Видео: YouTube/Central Partnership

Японское аниме "Проза бродячих псов. Фильм" – спин-офф одноименного сериала, герои которого названы в честь великих мировых писателей. "Боевое Детективное Агентство", состоящее из необычных сотрудников, принимается за расследование серии самоубийств, после которых на месте происшествия остается загадочный туман...



Видео: YouTube/iVideos

За детское и семейное кино на этой неделе отвечает фэнтези "Чародейка" о девочке, обретающей способность разговаривать с животными после того, как ее царапает загадочная кошка. Получив магический дар, она узнает о своей принадлежности к клану чародеек и отправляется в волшебное путешествие, чтобы сразиться с ведьмой и спасти мир дикой природы.



Видео: YouTube/KinomaxCinema

Документальный фильм "Маккуин", представляющий историю жизни знаменитого кутюрье, будет интересен не только поклонникам моды, но и всем любителям качественной документалистики. Вышедший в этом году, он получил великолепные отзывы, как от критиков, так и от зрителей. Составленная из воспоминаний друзей и родных Маккуина, хроники и архивных кадров, эта лента – правдивое повествование о таланте, разочаровании и пути к вершине славы из рабочих окраин.



Видео: YouTube/Pioner Cinema

Взлет и падение Вены начала ХХ века, бывшей одной из культурных столиц мира, прослежены в фильме, повествующем о Густаве Климте и Эгоне Шиле. Умершие с разницей в несколько месяцев в 1918 году, своими работами эти художники сделали себя яркими символами эпохи. "Климт и Шиле: Эрос и Психея" – путешествие по творчеству двух великих австрийцев и прекрасной эпохе, в которую они жили.



Видео: YouTube/NevafilmEmotion

Лиза Минаева