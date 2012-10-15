Командир пилотажной группы "Стрижи" отстранен от должности

Фото: М24/Сергей Бойко

Командир пилотажной группы "Стрижи" подполковник Валерий Морозов отстранен от должности, но пока остается на военной службе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центре показа авиационной техники в Кубинке.

Контракт Морозова с Минобороны на прохождение службы истекает сегодня, 15 октября. Ранее в СМИ появилась информация о задержании подполковника за то, что он якобы требовал деньги от подчиненных.

Позже появилась информация о том, что командир пилотажной группы стал фигурантом уголовного дела по факту покушения на получение взятки. Следствие полагает, что Морозов ежемесячно собирал по 5 тысяч рублей с бизнесмена, использовавшего атрибутику пилотажной группы на футболках.

После задержания командира "Стрижей" в Кубинке, где базируется пилотажная группа, была проведена проверка главкомата ВВС. История со "Стрижами" получила большой общественный резонанс. Летчики пилотажной группы и их коллеги из "Русских витязей" обратились с письмом к президенту Владимиру Путину.

В документе летчики выступают в защиту подполковника Морозова и просят главу государства не дать развалить уникальную пилотажную группу.

"Стрижи" - одна из самых известных пилотажных групп мира. Она базируется на аэродроме в Кубинке и летает на истребителях МиГ-29. Официальным “днем рождения” группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием “Стрижи”.