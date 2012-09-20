Скончался полицейский, раненный при взрыве в лаборатории МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичной больнице скончался полицейский, который был ранен при взрыве в экспертно-криминалистическом центре ГУМВД Москвы.

Несмотря на усилия врачей, в среду, 19 сентября, сотрудник полиции умер, сообщает РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло 7 сентября в лаборатории в здании на улице Зои и Александра Космодемьянских. Взрыв прогремел во время исследовательских работ с завезенными детонаторами.

В результате младший лейтенант полиции получил серьезные травмы руки. Пострадавший был сразу госпитализирован в одну из столичных клиник.