Суд арестовал фигурантов уголовного дела о взрыве газа в Волгограде

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Фигуранты уголовного дела о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Волгограде арестованы. Такое решение принял суд, удовлетворив ходатайство следствия, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ближайшие два месяца владелец торгового павильона, его отец и выполнявший работы наемный сотрудник проведут под стражей. Их обвиняют по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

Как удалось установить следствию, при попытке подключения небольшого магазина к городским сетям водоснабжения была повреждена газовая труба.

Ранее стало известно, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Средства выделят власти Волгоградской области из регионального резервного фонда.