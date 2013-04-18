На заводе в Техасе прогремел взрыв, погибли около 70 человек

На заводе минеральных удобрений в Техасе прогремел взрыв

На заводе минеральных удобрений в штате Техас, США вечером 17 апреля произошел взрыв, погибли около 70 человек, около ста ранены. Под завалами строений еще могут находится люди, ведутся поиски.

Как сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на американские СМИ, взрыв прогремел, когда пожарные тушили небольшое возгорание. Взрывная волна повредила несколько десятков соседних строений, в том числе школу, дом престарелых и жилую многоэтажку.

В настоящее время пламя охватило несколько домов, спасатели эвакуировали жителей близлежащих районов из-за угрозы распространения токсинов. Не исключено, что на заводе может быть еще один взрыв.