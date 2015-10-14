Названа возможная причина взрыва под машиной в ВАО

Фото: Читатель m24.ru Дарья

Мотивом, по которому неизвестный подорвал Volvo на востоке столицы, могла стать коммерческая деятельность автовладельца, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают очевидцев и изучают видео с камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, утром 14 октября на Святоозерской улице под автомашиной Volvo сработало взрывное устройство – предположительно, граната. В результате инцидента никто не пострадал.

Рядом с припаркованной неподалеку другой машиной, было найдено еще одно, предположительно, взрывное устройство.