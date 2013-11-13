Тело шестого погибшего найдено на месте взрыва в Подмосковье

Число жертв при взрыве в жилом доме в Подмосковье увеличилось до шести

В списке жертв взрыва в жилом доме в поселке Загорские Дали Московской области теперь шесть человек. В среду утром из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего, проинформировали в ГУМЧС России по Подмосковью.

Ранее сообщалось, что двое жильцов дома считаются пропавшими без вести. Это родственники мужчины, который находится в НИИ имени Склифосовского.

"По состоянию на 13.11.2013 года в 05.00 из-под завалов извлечено тело мужчины. В результате всего погибших становится шесть человек, пострадавших семь человек", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 ноября в 9-этажном жилом доме в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. В результате четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".