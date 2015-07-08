В жилом доме на востоке Москвы за неделю произошло два взрыва

В доме на Открытом шоссе за неделю произошло два взрыва

В жилом доме на Открытом шоссе за неделю произошло два взрыва, после чего оба раза возникали пожары. Все случилось, когда рабочие интернет-компании ремонтировали кабель в подъезде, сообщает телеканал "Москва 24".

Первый взрыв прогремел в субботу, второй – этажом выше – в полдень в воскресенье. "Сначала был жуткий взрыв буквально под моим окном, а потом электрический шар, похожий на шаровую молнию", – рассказывает местная жительница Татьяна Потемкина.

Хозяева сгоревшей квартиры не пострадали, поскольку находились в отъезде, но пострадавших избежать не удалось – травмы получили рабочие, восстанавливавшие сгоревший кабель.

"Один человек сильно пострадал, у него сгорела верхняя одежда, второго тоже пришлось госпитализировать", – говорит работник компании интернет-провайдера Владислав Пичкур.

За жизнь одного из пострадавших рабочих борются медики. Состояние крайне тяжелое, он находится в реанимации.

МЧС проводит проверку по факту случившегося. Официальной версии произошедшего пока не выдвигается.

По версии МОЭСК, авария произошла по вине рабочих, восстанавливавших поврежденный кабель интернет-линии.