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Культура

22 июля 2014, 16:40

Скульптуры и графику Вадима Сидура покажут в Москве

выставки скульптуры графика экспозиции музей Вадима Сидура

"Афиша": Открылась выставка "Вадим Сидур. В поисках человека"

В Новогиреево после двухгодичной реконструкции открывается музей Вадима Сидура, основанный в 1989 году. Посетителям представят масштабную экспозицию "Вадим Сидур. В поисках человека", приуроченную к 90-летию скульптора, художника, прозаика и поэта.

На двух этажах музея, в залах, где когда-то творил художник, представлены его скульптуры и графика. Гости музея могут проследить весь творческий путь мастера. Здесь есть госзаказы, выполненные в классических техниках и поздние авангардные работы.

"Он брал ненужные предметы или их детали и формировал из них скульптуру", - рассказала куратор выставки Ирина Рековских.

В ближайшее время экспозиция пополнится еще тремя скульптурами, которые в дар музею передал сын Вадима Сидура.

Кроме того, в будущем весь третий этаж музея планируют отдать молодым скульпторам. Здесь будут проводить мастер-классы, встречи и перформансы, оживляющие скульптуры Сидура.

Выставка будет работать до 15 марта 2015 года.

История вопроса

Вадим Сидур (1924-1986) – советский художник, скульптор, авангардист, поэт и прозаик. На заказ делал городские декоративные скульптуры и надгробия. Свое позднее творчество относил к течению "Гроб-арт".

При жизни Сидура его работы не выставлялись в СССР. При этом за рубежом удалось организовать более 30 выставок мастера.

Вадим Сидур часто обвинялся в формализме и пацифизме.

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