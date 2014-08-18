Искусство новых технологий представят в доме Поленова

"Афиша": В доме Поленова открылась выставка "TV Галерея делает вклад"

В мансарде дома Поленова, которая находится рядом с государственным Центром современного искусства, в рамках восьмого фестиваля современного искусства открылась выставка "TV Галерея делает вклад". Это около десятка работ, которые галерея передает в постоянную коллекцию Центра. Все они посвящены видеоарту и искусству новых технологий, сообщает телеканал "Москва 24".

Некоторые из этих работ были созданы 15-20 лет назад, но своей актуальности они не теряют и сегодня.

Посетители увидят проект Семена Файбисовича "Двойной сеанс". В нем совмещены фильм Сокурова "Узел", снятый к юбилею Солженицына, и рекламный ролик, вышедший в 1990-х годах.

Мария Чуйкова представит свое видение читающей домохозяйки. В специальном пространстве на стопках книг она разместила эмалированные кастрюли. Прогуливаясь между ними, посетители будут слушать звуки закипающего супа и стука ножа о разделочную доску.

"Маша Чуйкова решила одухотворить процесс приготовления пищи", - отметила куратор выставки Нина Зарецкая.

Ряд проектов, созданных в 1990-е годы, специально реконструируют для выставки.

"ТV Галерея – некоммерческая институция, первой в России начавшая специализироваться на видео и искусстве новых технологий. Именно в ее небольшом пространстве в ЦСИ на Якиманке, начиная с 1991 года, показывались невиданные до тех пор в Москве видеоработы художников из разных стран мира, в том числе пионеров видеоарта Нам Джун Пайка, Вито Аккончи, Билла Виолы", - отметили в ГЦСИ.

Выставка работает до 14 сентября; ежедневно, кроме понедельника. Вход свободный.