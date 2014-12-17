Выставка картин Аристарха Лентулова открылась в галерее "Наши художники"

"Афиша": Выставка русского живописца Лентулова завершается в Москве

До 21 декабря в галерее "Наши художники" работает выставка картин Аристарха Лентулова "Плоть вещей", сообщает телеканал "Москва 24".

Лентулов – один из главных художников русского авангарда, сооснователь общества "Бубновый валет".

Экспериментировать с живописью Лентулов начал еще будучи студентом Киевского художественного училища. Работы художника подвергались критике на протяжении всей его жизни. Полотна Лентулова называли "пощечиной общественному вкусу". На одной из выставок «Бубнового валета» часть работ даже запретили к показу.

"Цензурой была снята его работа "Распятие", которая изображает распятого Христа с довольно нестандартным для тех лет обликом", - рассказала владелец галереи "Наши художники" Наталья Курникова.

Реакция цензоров ничуть не смущала Лентулова, он продолжал поиски своего стиля.

"Его мало интересовала фактура и плотность изображаемых предметов, его волновала эфемерная плоть впечатления, ее он и считал необходимой переносить на холст", - отметили организаторы выставки.

В галерее "Наши художники" показаны работы так называемого "плодотворного" периода его творческой биографии 1910 – начала 1920-х годов прошлого века.

"Яркие краски, размашистое письмо, ломкие контуры, рваный ритм, гиперболизация свойственны диптихам "Мужчины и женщины" и "Снятие с креста", работам "Распятие", "Грек", "Три мужские фигуры", "Чемоданы. Натюрморт", - добавили в галерее.

Билет на выставку – 300 рублей.