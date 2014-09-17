Выставка китайского актуального искусства откроется в Еврейском музее в октябре

Скульптура "Ангел", Сунь Юань и Пэн Юй. Фото: предоставлено пресс-службой музея

29 октября в Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка современного искусства Китая "Отчужденный рай". В экспозицию вошли работы из Коллекции DSL – одной из крупнейших европейских коллекций актуального китайского искусства. Экспонаты в России будут представлены впервые.

На выставке можно будет увидеть живопись, скульптуры, фотографии, видео-арт и инсталляции. Название экспозиции вдохновлено видео-работой Ян Фудуна "Отчужденной рай", в которой художник рассуждает о судьбе поколений, родившихся во время и после Культурной революции.

"Современное искусство в Китае стало доступным зрителю около двадцати лет назад, после смены политического режима. Именно с этого момента передовая художественная общественность получила необходимую свободу, чтобы открыто выражать свои мысли, декларировать идеи и действовать. В этом прослеживаются как интересные параллели с ситуацией в России, так и культурные различия. Если рассматривать выставку "Отчужденный рай. Современное искусство Китая из коллекции DSL" в таком контексте, она станет весьма символичным и значимым событием", – отмечает куратор выставки Ами Барак.

Инсталляция "Яйцо динозавра: Киндер-сюрприз", Шен Юань. Фото: предоставлено пресс-службой музея

В экспозицию выставки вошли работы таких знаковых художников, как Ай Вэйвэй, Цао Фэй, Лю Цзяньхуа, Лю Вэй, Чжан Хуан и других.

Выставка продлится до 11 января 2015 года.

КОЛЛЕКЦИЯ DSL Коллекция DSL была основана французскими коллекционерами Доминик и Сильвианом Леви в 2005 году. В ней представлены более 100 ведущих художников-авангардистов.

