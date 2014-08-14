Книги и автографы Оскара Уайльда покажут на выставке в ГМИИ Пушкина

Обри Бердслей. Иллюстрация к пьесе Оскара Уайльда "Саломея"

С 23 сентября по 1 декабря в ГМИИ имени Пушкина будет работать выставка "Оскар Уайльд. Обри Бердслей. Взгляд из России". В экспозиции около 150 произведений , в числе которых книги и автографы Оскара Уайльда, фотографии и архивные материалы, рисунки и серия гравюр Обри Бердслея к пьесе Уайльда "Саломея".

Также посетители увидят произведения русских "бердслеистов", русские и британские художественные журналы, в которых работали Бердслей, Уайльд и их последователи.

"Сочинения Оскара Уайльда позволили самому широкому кругу читателей приобщиться к идеям эстетизма, а изысканные иллюстрации Обри Бердслея вдохновляли создателей первых российских художественных журналов. Для России, как и для всей Европы, Уайльд был главным героем английского эстетического движения", - отметили организаторы проекта.

Влияние Уайльда и Бердслея заметно в русской культуре "Серебряного века". В Санкт-Петербурге в 1890-х годах их творчество наложило отпечаток на формирование концепции и стиля творческого объединения "Мир искусства". Но пик популярности Уайльда и Бердслея пришелся на 1900-е годы, когда Уайльд и Бердслей стали особенно популярны в Москве.

"В издательствах "Скорпион" и "Гриф" публикуются основные произведение Уайльда, выходят в свет произведения русских поэтов-декадентов. "Скорпион" и "Весы" стали центром московского "бердслианства" – изящные арабески Бердслея нашли свое отражение в творчестве Константина Сомова и Льва Бакста, Николая Феофилактова и Мисс (Анны Ремизовой-Васильевой), Сергея Лодыгина и Дмитрия Митрохина", - добавили организаторы.

Выставка откроется в рамках перекрестного года культуры Великобритании и России 2014.