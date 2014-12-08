Английские сервизы представят в Государственном историческом музее

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В Государственном историческом музее открылась выставка "Английский завтрак" в России. Конец XVIII –XIX век". Посетители узнают, какие английские традиции переняли наши соотечественники.

В экспозиции есть заказные сервизы для императорских дворцов и павильонов, посуда для среднего класса.

"На выставке будут представлены изделия из так называемой базальтовой (черной) массы и фаянсовые, фарфоровые и стеклянные изделия "в этрусском вкусе" завода Веджвуда конца XVIII века, а также Императорского фарфорового и стеклянного заводов Петербурга 1790-х – 1830-х годов", - отметили в музее.

Также на выставке можно найти посуду английских и русских керамических производств. На стендах – фарфоровые и фаянсовые изделия заводов "Веджвуд", "Споуд", "Клюз и Минтон".

Помимо сервизов в экспозицию включены печатная графика и живопись, в частности, портреты русских англоманов, купцов, царствующих особ России и Англии, а еще – меню и билеты Московского английского клуба.

Выставка работает до 3 марта.